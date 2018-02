Ny mystik om MH370: Eftersøgningsskib forsvandt fra radaren i tre dage uden forklaring

Det malaysiske MH370-fly har været meldt savnet siden 2014. Nu tager eftersøgningen endnu en mystisk drejning. Det viser sig, at det amerikanske skib, der blev sat i søen for at finde flyet, i tre dage er gået under radaren. Uden videre forklaring.

Det skriver The Guardian.

Seabed Constructor, som skibet hedder, spiller netop en hovedrolle i eftersøgningen. Ud fra dette moderskib har et konsortium ledet af det amerikanske selskab Ocean Infinity siden den 22. januar forsøgt at opklare verdens største flymysterium, hvor et malaysisk fly forsvandt sporløst over det Indiske Ocean.

Eftersøgning af MH370 Du kan ikke se videoen? Download filen i stedet. Du kan ikke se videoen? Download filen i stedet. Kilder: Reuters, JAAC, ATSB | Grafik: Boy Repenning

Den malaysiske regering udsendte tirsdag en pressemeddelelse om, at eftersøgningen endnu ikke har kastet nogle relevante spor af sig. Men den malaysiske regering nævnte ikke noget om, at Seabed Constructor mellem den 1. og 4. februar slukkede for sin satellitforbindelse og dermed ikke var at finde på radaren. Eller forklaringen på hvorfor.

Hvis de ønsker at tilbageholde oplysninger om skibets færden for at undgå mistanke, kræver det en forklaring. Det virker en smule bekymrende. KS Narendan, familiemedlem til en af de savnede 239 passagerer fra det malaysiske MH370-fly Hvis de ønsker at tilbageholde oplysninger om skibets færden for at undgå mistanke, kræver det en forklaring. Det virker en smule bekymrende.

Det har nu også givet næring til flere konspirationsteorier. Nogle mener, at skibet bevidst gik under radaren for at kigge nærmere på dyrebare skatte eller for at undersøge noget, der kunne være relevant for det forsvundne fly, mens andre snarere tror, at den mærkværdige forsvinden skyldes tekniske fejl.

Fakta: Mysteriet om det forsvundne MH370

Hverken den malaysiske regering eller Ocean Infinty har dog ønsket at komme med yderligere kommentarer til skibets pludselige forsvinden.

Det forventes, at Seabed Constructor vender tilbage til eftersøgningsområdet den 12. februar.