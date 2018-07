Den tyske industri jubler afdæmpet efter Trump-udmelding

Der er positive skridt at spore efter onsdagens møde i Det Hvide Hus mellem USA's præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker.

Sådan lyder reaktionen fra Tyskland, hvor det tyske industri- og handelskammer DIHK ser fremskridt.

DIHK-præsident Eric Schweitzer understreger dog, at jublen er afdæmpet, og at USA skal genopbygge tilliden til EU.

- Forslagene er et skridt i den rigtige retning, men vi er stadig skeptiske. Kun som et samlet Europa har vi den tilstrækkelige økonomiske og politiske gennemslagskraft til at repræsentere vores interesser.

Trump og Juncker har indgået aftale for at mindske handelsspændinger

- Uden stærke europæiske svar er der fare for, at det kun er os, der giver indrømmelser, og at vi senere kommer til at stå over for nye urimelige krav fra USA, lyder det fra Eric Schweitzer.

Efter mødet oplyste Juncker, at Trump på mødet indvilgede i ikke at gennemføre sin trussel om at øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra Europa.

Trump har truet med at hæve toldsatsen på biler og autodele til 25 procent.

Og Tysklands økonomiminister, Peter Altmaier, skriver efter mødet i et tweet, at aftalen er et "gennembrud", som vil bidrage til at forhindre en handelskrig og redde millioner af job.

- Fantastisk for den globale økonomi, slutter den tyske minister sit tweet.

På pressekonferencen efter mødet i Washington oplyste Juncker, at EU skal begynde at importere mere naturgas samt sojabønner fra USA. Ifølge USA's handelsminister, Wilbur Ross, drejer det sig dog om mere end det.

- Det handler om mere end sojabønner. Vi kommer til at diskutere alle landbrugsprodukter. Sojabønner er bare et eksempel, siger han.