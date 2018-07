Trump og Juncker har indgået aftale for at mindske handelsspændinger

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trump og formanden for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker har indgået en aftale om at genåbne forhandlinger for at mindske de transatlantiske handelsspændinger og arbejde for at fjerne toldmure og handelsbarrier mellem EU og USA.

De to ledere har begge lovet ikke at indføre ny straftold mod hinanden, mens forhandlingerne står på.

Samtidig vil EU øge importen af LNG-gas fra USA og amerikanske sojabønner. Det sidste vil være en velkommen nyhed for amerikanske sojafarmere, som har set prisen på deres varer styrtdykke, efter at Kina har lagt straftold på sojabønner som modsvar på amerikansk straftold.

Til gengæld har Trump lovet at genoverveje USA’s straftold på stål og aluminium importeret fra EU, ligesom USA og EU vil samarbejde om at reformere verdenshandelsorganisationen, WTO.

»Vi er i dag først og fremmest blevet enige om, at arbejde i retning af nul told, ingen handelsbarrierer og ingen støtte til industrielle varer uden for bilsektoren,« sagde en tydelig tilfreds Trump på et pressemøde fra Det hvide Hus’ rosenhave.

»Vi har indledt en ny fase i et tæt venskab mellem USA og Den Europæiske Union med stærke handelsrelationer, hvor vi begge vil vinde,« fortsatte han.

Nyheden kommer efter, at Trump i flere måneder har truet med at eskalere handelskrigen ved at ramme Europas bileksport til USA med en straftold på 25 pct., hvilket til gengæld har fået EU-Kommissionen til at begynde at forberede modskridt.

Hvordan forhandlingere præcis skal foregå, er uklart, men Trump sagde, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal vurdere, hvordan toldsatser og barrierer kan ændres til begges fordel.

»Vi begynder forhandlingerne med det samme, men vi ved, i hvilken retning det går,« sagde Trump.

Aftalen kommer blot et par uger efter, at Trump kaldte EU en fjende, fordi han mente, at USA blev behandlet uretfærdigt på handelsområdet.

Her sagde Juncker præsidenten imod, da de før mødet holdt en pressebriefing fra det ovale værelse i Det Hvide Hus.

»USA og Europa er nære partnere og allierede, ikke fjender. Vi er nødt til at arbejde sammen. Sammen repræsenterer vi halvdelen af verdenshandelen. Så jeg mener, at vi skal tale med hinanden. Ikke om hinanden. Og det er det, vi gør i dag,« lød det fra Juncker.

Nyheden har udløst en positiv reaktion på USA's aktiemarked.

EU og USA forhandlede under tidligere præsident Barack Obama også om at fjerne næsten al told såvel som handlesbarrierer ved at samordne industristandarder. Det skete skete under forhandlingerne om frihandelsaftalen, TTIP, som blev lagt på is, da Trump flyttede ind i Det Hvide Hus.