Colombia indsætter medlemmer af tidligere terrororganisation i regeringen

Kidnapninger, voldtægter, brug af børnesoldater og drab på hundredtusindvis af mennesker.

Det er blot nogle af de forbrydelser, som den væbnede kommunistiske oprørsgruppe FARC står anklaget for.

Alligevel indsatte Colombias præsident Juan Manuel Santos fredag flere medlemmer af den revolutionære gruppe i landets regering som et led i den fredsaftale, staten indgik med FARC i 2016. Det skriver flere internationale medier.

Siden midten af 1960'erne har FARC været i krig mod den colombianske regering og andre paramilitære grupper i Colombia, hvilket har kostet mange hundrede tusind menneskeliv. Men i 2016 indgik parterne efter lange forhandlinger en fredsaftale, der betød, at FARC dannede et politisk parti og fik tildelt 5 pladser i den colombianske senat og fem pladser i Repræsentanternes Hus.

Indtil fredsaftalen trådte i kraft i august i 2016 stod FARC på både USA's og EU's lister over narkorelaterede terrororganisationer og gruppen var ligeledes op til 2016 ulovlig ifølge colombiansk lov.

Colombias præsident Juan Manuek Santos og lederen af FARC, Rodrigo Londono også kendt som Timochenko, giver hånd efter at have underskrevet fredsaftalen i 2016. Foto: Fernando Vergara, Ritzau/Scanpix.

Selvom gruppen er taget af listerne, har mange colombianere grundet FARC's forbrydelser, der af både FN og Amnesty International er blevet beskrevet som krænkelser af menneskerettighederne, svært ved at forlige sig med tanken om, at de tidligere oprørere nu skal sidde i regeringen. Præsidenten var dog særdeles positiv overfor det nye samarbejde ved indsættelsen fredag.

»Mange - må vi erkende - kan ikke lide at se dem her på et sted for debat og høflighed. For mit vedkommende, og jeg er sikker på at millioner af colombianere deler min overbevisning, fyldes jeg med tilfredshed over, at de personer som i mere end et halvt århundrede kæmpede med våben imod staten og dens institutioner, i dag retter sig efter forfatningen og Colombias love ligesom resten af os,« sagde han i sin tale og tilføjede:

»Velkommen til dette tempel for demokrati.«

Fredsaftalen har splittet Colombias politiske landskab. Landets højreorienterede kræfter mener, at oprørerne er sluppet alt for billigt, og i næste måned indtræder den konservative Ivan Duque, som ny præsident og erstatter dermed Santos.

Duque har har tilkendegivet, at han vil kæmpe for, at ingen af de FARC-medlemmer, der har begået forbrydelser, kan deltage i politiske processer, før de har aftjent deres fængselsstraf.

Desuden har en anden partileder i senatet, hvis far angiveligt blev kidnappet og slået ihjel af FARC, slået fast, at han vil gøre alt, hvad han kan for at blokere for gruppens indflydelse.

FARC har mellem 12.000 og 18.000 medlemmer i Colombia, og de opererer mest i junglen i den sydøstlige del af landet. Den betegnes som en af verdens rigeste guerillabevægelser, primært fordi gruppen i 1980'erne involverede sig i landets kokainhandel.