Colombia anholder endnu en tidligere Farc-leder for smugling

Politiet i Colombia har anholdt en eksleder fra den tidligere oprørsbevægelse Farc, som de amerikanske myndigheder ønsker udleveret.

Det skriver mediet El Tiempo onsdag.

Luis Eduardo Carvajal, der er bedre kendt under sit alias, Rambo, blev anholdt i Puerto Rico, der ligger i Caqueta-regionen i det sydlige Colombia.

Carvajal er mistænkt for at stå bag omfattende smugling af narkotika. 9. april blev en anden tidligere Farc-leder anholdt under samme mistanke.

Anholdelsen i april udløste store protester blandt Farcs medlemmer. Den tidligere oprørsgruppe er blevet omdannet til et politisk parti som led i en fredsaftale med regeringen.

Flere fremtrædende medlemmer af partiet mener, at anholdelsen af Seuxis Hernandez var et brud på fredsaftalen.

Ifølge aftalen kan Farc-medlemmer kun blive udleveret, hvis deres ulovligheder har fundet sted, efter at aftalen blev underskrevet i 2016.

Myndighederne i Colombia undersøger i øjeblikket, præcis hvornår Hernandez' formodede smugleraktiviteter har fundet sted.

Fredsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og Farc, markerede slutningen på en væbnet konflikt, der igennem de seneste 52 år har kostet mindst 220.000 mennesker livet i det sydamerikanske land.