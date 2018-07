Efter kritik af ubådsplan: Elon Musk kaldte grotte-dykker for "pædo"

Den til tider kontroversielle Tesla-chef, Elon Musk, har søndag svaret på kritik fra britisk dykker, der var med til at redde 12 drenge og deres træner ud af grotte i Thailand, og kalder dykkeren for "pædo".

Det skriver The Independent.

Dykkeren Vern Unsworth udtalte tidligere på ugen til pressen, at Musk kunne »stikke sin ubåd op, hvor det gør ondt.«

Elon Musk havde designet en mini-ubåd, der skulle hjælpe i redningen af de 12 drenge og deres træner, der i op til 17 dage sad fanget i Tham Luang-grotten i Thailand. Unsworth mente dog, at Musks mini-ubåd var et simpelt PR-stunt, og rettede derfor kritik af iværksætteren.

Og det fik altså Elon Musk til tasterne.

»Vandniveauet var faktisk ret lavt og roligt - du kunne vitterligt have svømmet til grotte fem ugen grej, hvilket tydeligvis er den måde, hvorpå børnene kom ind. Hvis det ikke passer, så udfordrer jeg den her mand til at vise den sidste redningsvideo. Kæmpe cadeau til pumpe- og generatorhold. De rigtige helte,« startede Elon Musk ud med på sin Twitter profil.

Herefter lagde Tesla-chefen dog ikke fingre imellem, og valgte i stedet at ty til mere urent sprogbrug i sin kritik af den britiske redningsmand.

»Ved du hvad, bare lad være med at vise videoen. Vi laver en af mini-ubåden, der kommer hele vejen til grotte fem uden problemer. Undskyld, pædo-fyr, du bad selv om det.«

You know what, don’t bother showing the video. We will make one of the mini-sub/pod going all the way to Cave 5 no problemo. Sorry pedo guy, you really did ask for it.— Elon Musk (@elonmusk) 15. juli 2018

Chefen for redningsoperationen havde dog også beskrevet Musks mini-ubåd som upraktisk og mente ikke, at den ville kunne fungere, eftersom man ville være nødt til at klemme fodbolddrengene gennem meget smalle passager.

Alle tolv drenge og deres træner blev i sidste ende reddet af et dykkerhold uden hjælp fra Elon Musk. Musk har efterladt mini-ubåden i Thailand til fremtidig brug, og Thailandske myndigheder mener, at den måske kan blive yderst hjælpsom på et senere tidspunkt.