Dykker efter Tesla-chefs grotte-ide: »Han kan stikke sin ubåd op, hvor det gør ondt«

En britisk dykker, der hjalp med at redde et thailandsk fodboldhold ud af en oversvømmet grotte, har kritiseret Tesla-chefen Elon Musks plan om at redde drengene ud af grotten ved hjælp af en "mini-ubåd" og kalder det for et PR-stunt.

Det skriver The Telegraph.

»Han kan stikke sin ubåd op, hvor det gør ondt,« sagde 63-årige Vern Unsworth til CNN.

»Det havde absolut ingen chance for at virke. De havde ikke den fjerneste idé om, hvordan grotten var udformet. Ubåden var omkring 1,7 meter bred, og ville ikke kunne komme omkring hjørner eller forhindringer. Den ville ikke have nået de første 50 meter ind i grotten fra dykkernes startpunkt.«

Cave rescuer on Musk: “It was a PR stunt. It had no chance of working.” pic.twitter.com/uPgRMQLkRx— Quoth the Raven (@QTRResearch) 13. juli 2018

Den sydafrikanske ingeniør havde fået bygget en prototype af ubåden, mens de 12 drenge og deres træner var fanget i grotten. Ubåden fik navnet "Vildsvinet" opkaldt efter de thailandske drenges fodboldhold.

Musk lagde en video ud af en test af ubåden, som var lavet af raketdele, der kunne komme igennem mindre åbninger og vejede så lidt, at den kunne løftes af to dykkere.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ— Elon Musk (@elonmusk) 9. juli 2018

Alle 12 drenge og deres træner blev dog tirsdag reddet ud af grotten uden Elon Musks hjælp. Også en af lederne af redningsoperationen har tidligere rettet kritik mod Musks mini-ubåd og kaldt idéen for »upraktisk«.

Flere brugere på sociale medier valgte at følge trop og kritisere iværksætteren for planen, hvorefter Musk forklarede, at han kun ønskede at hjælpe.

»Vi blev bedt om at lave en back-up mulighed og arbejdede derfor meget hårdt på netop dette. Vi tjekkede flere gange med et dykkerhold, at det var det værd. Nu er den her, hvis nogen får brug for den i fremtiden. Der er noget helt forkert, hvis det her ikke er en god ting,« sagde Elon Musk.