Grottedykker taler ud efter mirakuløs redning af 12 drenge: »Vi kunne lugte dem, før vi kunne se dem«

Hele verden fulgte med, da 12 thailandske drenge og deres træner blev reddet ud af en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand i starten af juli.

Redningsaktionen lykkedes mod alle odds, da dykkere og professionelle fra hele verden hjalp til i kampen mod regntiden.

Efter dramatisk redning: Drenge og træner fra grotte får thailandsk statsborgerskab

Men hvordan lykkedes det i første omgang at finde det forsvundne fodboldhold i det komplicerede grottenet af klipper og mudder?

Det fortæller den éne af de to britiske grottedykkere, der fandt drengene, for første gang i et interview med BBC.

Jeg er ikke typen, der går i panik John Volanthen, grottedykker Jeg er ikke typen, der går i panik

For det var slet ikke nemt at finde drengene. Frivillige brugte flere dage på at lede grottesystemerne igennem.

»Operationen verden aldrig glemmer« Se specialstyrkernes optagelser fra redningsaktionen

Man vidste, at drengene var gået ind i grotte, og man havde fundet deres cykler foran. Men man ledte forgæves i flere dage.

Mandag den 2. juli - lidt over en uge efter, drengene var blevet væk, gjorde de to dykkere en opdagelse.

»Hver gang, der var et luftrum, råbte vi højt og forsøgte at lugte. Det er en standardprocedure for redningsoperationer,« fortæller John Volanthen, som var den ene dykker, til BBC.

Og det skulle vise sig at være en god beslutning. For ganske rigtigt fandt de to dykkere de 12 drenge og deres træner på en klippeafsats i grotten.

»Vi kunne lugte børnene, før vi så eller hørte dem,« siger John Volanthen.

»Hvor mange er i?« råbte dykkerne til drengene på engelsk.

»13,« svarede de på engelsk.

De to dykkere kunne nærmest ikke forstå deres opdagelse, fortæller John Volanthen til BBC. De havde fundet drengene i live!

»Vi brugte en del tid sammen med dem på at opbygge deres moral, før vi forlod dem. Vi havde ikke noget mad at give dem igen. Men vi havde lys til dem,« siger han.

Dykkerne var nødt til at forlade drengene, men lovede dem at komme tilbage med mad. Det gjorde de.

Dansk grottedykker i dramatisk redningsaktion Som professionel grottedykker brugte den danske dykkerinstruktør Ivan Karadzic, som er bosat i Thailand, ikke mange minutter på at beslutte sig for at tilbyde sin hjælp for at få de indespærrede fodbolddrenge ud.

Herefter fulgte en nervepirrende redningsaktion, hvor drengene og deres træner én efter én til sidst blev reddet ud.

Selv var John Volanthen ikke nervøs for sit eget liv og helbred.

»Jeg er ikke typen, der går i panik,« siger han.

De 12 thailandske drenge kan ses på dette billlede. De er lige nu indlagt på hospitalet, men man regner med, at de kan komme hjem på torsdag. Foto: AFP Photo.

Ni dage efter drengene blev fundet af dykkerne, blev de reddet ud.

På torsdag regner man med, at de er klar til at blive udskrevet fra hospitalet, hvor de lige nu er indlagt.