Trump i brev til norges statsminister: I mangler en troværdig plan

Brevet er holdt i en venlig tone, men budskabet er ikke til at tage fejl af: Norge bør bruge flere midler på sit forsvar.

Sådan lyder det i en skrivelse fra den amerikanske præsident, Donald Trump, til Norges statsminister, Erna Solberg, som VG har fået indsigt i.

»Norge er det eneste af Nato-landene, som grænser op mod Rusland, som mangler en troværdig plan for at bruge 2 pct. af BNP på forsvar,« skriver han bl.a. og kalder Norge for Natos nordlige flankes »øjne og ører.«

I 2014 satte Nato som mål, at alle medlemslande skal bruge mindst 2 pct. af BNP på forsvaret 2024, og Donald Trump har flere gange presset på for at få landene til at yde mere. Senest sagde han i maj, at andelen faktisk burde være helt oppe på 4 pct.

En oversigt fra Nato viser, at kun 15 af de 29 medlemmer er på vej mod at nå målet inden deadlinen i 2024. Danmark ventes at bruge 1,21 pct. af BNP på forsvaret i 2018.



»Det bliver stadig vanskeligere at forsvare over for amerikanske borgere, hvorfor nogle lande fortsætter med at undlade at nå vores fælles sikkerhedsforpligtelser,« skriver Trump i brevet, der er dateret den 19. juni.

VG bemærker samtidig, at Erna Solberg blot en uge senere udtalte til avisen, at regeringen agter at øge udgifterne til forsvaret.

Den norske statsminister og Trump mødes til Nato-topmøde i midten af juli.