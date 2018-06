Nu kan afhængighed af computerspil blive karakteriseret som en »psykisk lidelse«

Hos verdenssundhedsorganisationen WHO ved man godt, at man har taget fat i et omdiskuteret emne.

Derfor understreger Vladimir Poznyak, medlem af WHO's sundhedsudvalg, at man ikke er ude på at sygeliggøre de millioner af mennesker, der holder af spil som Fifa og Fortnite.

»Millioner af mennesker spiller computerspil hver dag, og selv de mest dedikerede spillere vil ikke blive betegnet som afhængige,« siger han til CNN.

Ikke desto mindre vil WHO nu karakterisere spilafhængighed som en psykisk lidelse.

Det sker på organisationens 11. udgave af »International Classification of Diseases«, der bliver afholdt mandag.

Målet er at sikre den rette hjælp til flere mennesker, samt at sundhedssystemet bliver mere opmærksomme og bedre til at håndtere problemet, siger Vladimir Poznyak.

»Det er vigtigt at slå fast, at man kun kan blive erklæret afhængig gennem en klinisk diagnose, der bliver udført af professionelle sundhedsfolk. Det er ikke noget, der udvikler sig over et par timer eller et par dage,« siger han.

I stedet skal patienterne have udvist flere symptomer over en periode på mindst 12 måneder.

Symptomerne kan være, at computerspillet går ud over andre aktiviteter i en ekstrem grad, eller at "spilleren" får søvnproblemer eller ændrer sig i forhold til familien og i andre sociale sammenhænge.

En af de eksperter, der sætter spørgsmålstegn ved WHO's udmelding, er Anthony Bean. Han er psykiater og leder af The Telos Project, der er en uafhængig, amerikansk sundhedsklinik.

»Jeg har set mange mennesker, der spiller computerspil og tror, at de er afhængige. Min erfaring er, at de fleste i virkeligheden lider af angst eller depression,« siger han.

Han frygter, at mange personer vil blive sygeliggjort, hvad enten de spiller computerspil eller ser meget tv.

Tidligere har Michael Bay Jørsel, centerleder ved Center for Ludomani, udtrykt skepsis over for det nye tiltag.

»Jeg medgiver til fulde, at det er et problem for nogle, men langt de fleste kan styre brugen af computerspil, og hvor det på ingen måde er nødvendigt at sætte en diagnose på dem«, udtalte han til Ritzau.