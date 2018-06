Det første barn i Storbritannien er blevet diagnosticeret med computerspilsafhængighed

I Storbritannien har NHS, som er den britiske sundhedsmyndighed, for første gang diagnosticeret en person med computerspilsafhængighed. Det skriver The Telegraph.

Der er tale om en 15-årige dreng fra London, der ikke har været i skole i over et år, efter at han er blevet afhængig af at spille computerspil på internettet, og nu har han så meget angst, at han ikke tør gå uden for en dør.

Moren til den 15-årige, Kendal Parmar, har i over tre år kæmpet for at få anerkendt sin søns lidelse af NHS, og det er derfor et stort gennembrud for hende, at det sker nu, skriver den engelske avis.

Anerkendelsen kommer samtidigt med, at verdenssundhedsorganisationen, WHO, ligeledes har klassificeret afhængighed til computerspil, som en psykisk lidelse.

Computerspil er unges ventil i en voldelig verden

»Adfærden er af tilstrækkelig alvorlighed til, at det resulterer i markant svækkelse i personlig, familiær, social samt andre vigtige områder. Adfærden kan enten være løbende, episodisk eller tilbagevendende,« skriver WHO i sin definition.

I Danmark er computerspilsafhængighed ikke anerkendt som en officiel diagnose, og det betyder, at man ikke kan få hjælp med sin computerspilsafhængighed, selvom der er stor efterspørgsel på behandling ifølge Michael Bay Jørsel, der er centerleder og initiativtager til ludomanibehandling i Danmark.

»Det er ikke en diagnose, vi kender i Danmark, og det betyder også, at vi ikke kan hjælpe de mange forældre, som kontakter os, og som er urolige for deres børn,« siger han.

Hjerneforsker advarer: Smartphones stjæler vores dagdrømme – og dermed vores kreativitet I 10 år har verden haft smartphones, og ifølge eksperter kan telefonerne være på vej til at ændre vores måde at bruge hjernen på.

Som det er i dag hjælper Center for Ludomani kun personer over 18 år, der spiller om penge, men centret vil gerne hjælpe, hvis politikerne er klar til at støtte et nyt behandlingstilbud til computerspilsafhængige unge, fortæller Jørsel, der gerne vil have problemets omfang undersøgt.

»Der er nogen unge, som angivelig har problemer med computerspil. Hvor mange der måtte have problemer vides ikke, da der ikke er nogen, som har lavet undersøgelser omkring det,« siger han.

Jørsel henviser til, at der stor uenighed blandt forskere om, hvorvidt computerspilsafhængighed er farligt.

Center for Ludomani har forsøgt at få fondsmidler til et toårigt projekt, hvor unge og deres forældre kan få hjælp med computerspilsafhængighed, men det er endnu ikke lykkedes af skaffe støtte til projektet.

Centerlederen vurderer dog, at WHO’s anerkendelse af computerspilsafhængighed på sigt vil smitte af på Danmark, og det på en eller anden måde vil influere, hvordan man ser på computerspilsafhængighed herhjemme.