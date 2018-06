En sjælden selfie og tidlig fødselsdagsfejring: Se det historiske topmøde i billeder

Et særligt bånd blev udviklet mellem Donald Trump og Kim Jong-un under tirsdagens topmøde.

Sådan lød det bl.a. fra den amerikanske præsident efter det historiske møde, der fandt sted i Singapore.

Forud for mødet havde det officielle Singapore taget imod præsidenten og den nordkoreanske leder.

I den forbindelse lykkedes det bl.a. Singapores indenrigsminister at knipse en selfie af sig selv og Kim Jong-un, mens der blev taget forskud på fejringen af Trumps forestående fødselsdag.

Nedenfor har vi samlet de bedste pletskud fra før, under og efter topmødet.

Vi gør opmærksom på, at den bedste visning af fotoserien fås, ved at du først klikker på det første foto og derfra bladrer dig videre fremad i serien via prikkerne nederst i højre hjørne.

Mandag blev Kim Jong-un vist rundt af Singapores indenrigsminister, Vivian Balakrishnan. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Indenrigsministeren så under rundturen sit snit til at hive telefonen frem og tage sig en selfie med den nordkoreanske leder. Foto: Joseph Nair/AP

Donald Trump, der fylder 72 år på torsdag, blev fejret på forskud under en middag med Singapores premierminister, Lee Hsien Loong, mandag aften lokal tid. Foto: Ministry of Communications and Information Singapore via AP

Her ses den amerikanske præsidents kortege, da han forlod Shangri-La hotel, hvor han havde mødtes med Singapores premierminister. Foto: Gemunu Amarasinghe/AP

Denne motorcykelkortege havde tirsdag morgen lokal tid kurs mod det eksklusive hotel "Capella Hotel", hvor topmødet fandt sted. Foto: Yong Teck Lim/AP

Den imponerende kortege fik adskillige personer til at hive mobiltelefonen frem for at forevige øjeblikket. Foto: Yong Teck Lim/AP

Efter det historiske håndtryk gik de to ledere hen til et nærliggende værelse, hvor de kort mødtes med pressen. Foto: Saul Loeb/AFP

Donald Trump og Kim Jong-un spiste sammen frokost efter deres første møde, der varede 41 minutter. Foto: Host Broadcaster Mediacorp Pte Ltd via AP

Efter frokosten gik de to hovedpersoner sig en tur, før de atter indledte et nyt møde. Foto: Anthony Wallace/Pool via Reuters

Foran pressen underskrev Trump og Kim efterfølgendfe et fælles dokument, som den nordkoreanske leder kaldte "historisk". Foto: Evan Vucci/AP

Med dokumentet har USA og Nordkorea bl.a. forpligtet sig på at etablere et nyt forhold i overensstemmelse med de to folks ønske om fred og velstand. Foto: Saul Loeb/AFP

Kim Jong-un forpligtede sig desuden til at gøre den koreanske halvø "fuldstændig atomvåbenfri" i den fælles erklæring fra topmødet. Foto: Susan Walsh/AP/Pool

Topmødet blev mødt med stor begejstring i Sydkorea. Her ses reaktionen på en togstation i Seoul. Foto: Kyodo News via AP