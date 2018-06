Fraklip fra Rusland: Verdens 3. største tognetværk er en oase i Ruslands haltende infrastruktur

En togtur på 20 timer for at nå 700 km. Det lyder ikke imponerende, særligt ikke hvis man har meget travlt. Men sådan er omstændighederne for nogle strækninger i Rusland, hvor togene tager sig god tid om at komme frem.

Det lokker måske de færreste, men alternativet er dyre flyrejser eller ekstremt bumlende og trættende ture i bil på de hullede og bulede russiske landeveje.

Jyllands-Postens reportagehold med korrespondent Poul Funder Larsen og fotograf Gregers Tycho er med nattog fra Moskva til Sortehavet, hvor landsholdet snart tjekker ind forud for VM i Rusland. Få hele deres fortælling om de legendariske russiske togstrækninger i artiklen herunder: