Fraklip fra Rusland: Ingen har sagt, at det skal være nemt at komme frem

Fra 2019 skal nye regler for en Formel 1-racers aerodynamik gøre det lettere at overhale.

Ifølge landstræner Åge Hareide er årsagen, at de to spillere har døjet med skader.

Efter to måneder på FCK-bænken fik William Kvist fuld spilletid i VM-test mod Sverige og klarede sine opgaver.

Se, hvordan de endelig fik løst transportknuden i videoen herover og læs reportagen fra VM-byen lige her:

Det måtte Jyllands-Postens reportagehold bestående af korrespondent Poul Funder Larsen og fotograf Gregers Tycho i VM-værtslandet sande, da de skulle forsøge at komme fra Samara til Saransk, hvor Danmark skal spille den første kamp ved VM mod Peru.

De er meget stolte af deres tognet i Rusland, men selv de større byer kan være svære at nå på den facon.

Jyllands-Postens reportagehold i Rusland må tage alle transportmidler i brug for at nå deres mål.

