Løkke kalder Schwarzenegger for klimaets actionhelt

- Når USA vil trække sig fra Parisaftalen, må vi andre tage hårdere fat. Derfor er det glædeligt, at store amerikanske stater og regionale initiativer går foran, som vi ser med R20.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra Østrigs hovedstad, Wien, hvor han møder Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, og Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger.

Løkke kalder Schwarzenegger en vaskeægte "climate action hero" - klimaets actionhelt - for topmødet R20, som aktiverer regioner og byer.

USA's præsident, Donald Trump, har trukket USA ud af klimaaftalen fra Paris. Her enedes 195 lande om at begrænse CO2-udledning, så den gennemsnitlige globale temperatur højst stiger med halvanden procent.

Løkke deltager ved R20 i Wien, fordi regioner og byer er vigtige i kampen for et bedre klima.

- Husk på, at byer står for 70 procent af det samlede energiforbrug og næsten samme andel af CO2-udledningen, siger statsministeren i en skriftlig kommentar.

Klimaforandringer kan sende mere end 140 mio. mennesker på flugt Ifølge Verdensbanken vil en koordineret indsats kunne begrænse antallet.

Løkke peger på det danske initiativ P4G. Det skal skabe partnerskaber med virksomheder og på tværs af sektorer, der skal være med til at nå FN's Verdensmål samt Parisaftalen.

- Vi skal turde tænke nyt. I P4G har vi derfor byorganisationen C40, der repræsenterer 93 storbyer og World Economic Forum med som partnere, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han glæder sig over et godt møde med Schwarzenegger, der har påtaget sig et grønt lederskab, og han er frontperson i R20.

- Vi har drøftet vigtigheden af at aktivere de ikkestatslige aktører i klimakampen - både i byer, regioner og naturligvis virksomheder, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det var frugtbart at udveksle erfaringer med ham om kampen for klimaet.