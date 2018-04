LONDON

Den russiske tv-kanal RT, der er styret fra Kreml og sender på engelsk, bliver nu centrum for hele syv efterforskninger.

Det oplyser den britiske tv-myndighed, Ofcom.

RT (tidligere Russia Today) har på det seneste fået opmærksomhed i Danmark, fordi fhv. landsholdsmålmand Peter Schmeichel arbejder på kanalen.

Ofcom skal sikre, at tv-kanaler, der sender på britisk licens, overholder reglerne for tv- og radioudsendelse, det såkaldte broadcasting-kodeks. Man kan eksempelvis bryde reglerne ved at være partisk i sine nyheder, ved at overskride reklameregler eller ved at anvende groft sprogbrug.

RT har 15 gange fået kritik for brud på reglerne siden maj 2015. Det er ikke usædvanligt for en tv-kanal af den størrelse, men dog har bruddene haft det særkende, at de primært har handlet om, at RT i dækningen af russik udenrigspolitik har smidt den journalistiske objektivitet over styr.

Problemerne er imidlertid taget til siden forgiftningen af Julia og Sergej Skripal i Salisbury den 4. marts, mener Ofcom:

"Siden begivenhederne i Salisbury har vi observeret en betydelig stigning i antallet af programmer på RT, der berettiger undersøgelse som potentielt brud på Ofcoms broadcasting-kodeks," lyder det fra Ofcom i en officiel udmelding.

Tv-myndigheden oplyser også, at alle syv undersøgelser handler om, hvorvidt pligten til at være upartisk er overtrådt. Det er i givet fald sket i nyheds-udsendelser og programmer om aktuelle forhold hhv. 17., 18. og 30. marts samt 1., 7., 13. og 16. april.

Ofcom understreger, at den som tv-myndighed ikke kan afgøre, hvad der præcist er sket i Salisbury (her er Vesten og Rusland stærkt uenige), men at begivenhederne skal dækkes på en objektiv måde, og det har RT muligvis forbrudt sig mod på de syv nævnte datoer.

Kritikere mener, at kendte ansigter som Peter Schmeichel er med til at legitimere og normalisere RT, så seerne måske tror mere på de indslag og programmer, der er falske eller fordrejede.

Schmiechel har selv i en skriftlig udtalelse til TV 2 beklaget, at han i et af sine programmer har udtalt, at de vestlige medier kører "spin" i deres udlægning af sikkerhedssituationen i Rusland op til sommernes VM. Men han forsvarede i øvrigt sin ansættelse og forklarede, at det for ham bare handlede om fodbold, og at han havde frie tøjler i sine programmer.

RT opererer i Storbritannien på en licens fra det russiske selskab TV Novosti og indgår i den automatiske tv-pakke ("Freeview") på alle nyere fjernsyn i landet. Seertallene er ikke prangende på traditionelt tv, men kanalen er dog også stærkt tilstede på internettet.