JP mener: Schmeichel er trådt i regimets tjeneste

Peter Schmeichel er to gange blevet kåret som verdens bedste målmand, han var med ved Danmarks EM-sejr 1992 og har haft en hæderkronet karriere hos Manchester United. Han har altid været slagfærdig, og egentlig havde man troet, at han også kunne skelne skidt fra kanel.

Det sidste må man nære behørig tvivl om, efter at fodboldstjernen er blevet tilknyttet den russiske tv-station RT. Den er ikke alene statsfinansieret, men også Kremls journalistiske ansigt udadtil. Journalistisk er måske så meget sagt, for det er ikke den kanal, man skal vælge, hvis man vil se et kritisk portræt af Vladimir Putin eller en afbalanceret fremstilling af Ukraine-krisen.

Schmeichel må selvfølgelig tjene penge, hvor han vil, og hvad han gør er, som hans tidligere landsholdskollega Stig Tøfting siger, »jo ikke ulovligt«. Men er det klogt? Og er det rimeligt?

Rusland har efter en kort flirt med demokratiet udviklet sig til en bøllestat. Kritikere af Putin neutraliseres, potentielt farlige modstandere får ikke lov at opstille ved valg, nogle af dem myrdes, af hvem er uigennemsigtigt, men det ser ikke ud til, at præsidenten betragter det som et større problem. Krim annekteres, baltiske lande føler sig truet, og en krig i det østlige Ukraine udløses, hvilket fører til nedskydning af et malaysisk passagerfly med russisk fremstillet antiluftskyts. Den russiske ambassadør i København truer danske flådefartøjer med atomvåben, dersom vi tilslutter os et vestligt missilforsvar. Det danske forsvarsministerium og Maersk hackes. Valgkampe i udlandet søges påvirket. Man kunne blive ved.

Det er i dette regimes tjeneste, Schmeichel nu er trådt. I en udtalelse til TV 2 påpeger han, at han selv bestemmer emner og indhold i sine udsendelser. Han rapporterer kun til sig selv, siger han. »På intet tidspunkt skal mine historier og idéer godkendes af nogen,« bedyrer han.

Det er jo godt for Schmeichel, og en genial konstruktion for RT, for den gamle fodboldspiller er ikke undersøgende journalist, det har han jo aldrig været, så hvorfor nu? Schmeichel taler positivt om Rusland, og for nylig blev han så ivrig, at han hævdede, at »noget af spinnet« i »vestlige medier« skulle gå ud på, at det ikke er sikkert at tage til Rusland til det kommende VM i fodbold. Han har senere beklaget vendingen, men det lyder som en freudiansk fortalelse. Han ville nok ikke have sagt det, hvis han ikke mente det. Altså, at der er en slags sammensværgelse i Vesten mod stakkels Rusland.

Også det har han jo lov at mene, og her er han i selskab med Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder, der har sikret sig en lukrativ indtægt som vestligt figenblad i Ruslands energisektor; senest er Schröder udnævnt som bestyrelsesformand for Rosneft-koncernen.

Må vi stille og roligt gøre opmærksom på, at ingen tvinger en til at deponere sin kritiske sans, selv om man er kommet frem i verden. Rusland er et land, som længe overvejende har gjort sig negativt bemærket. Det behøver intet negativt spin, det klarer man helt selv. Senest synes russerne at stå bag mordforsøg i Salisbury.

Derfor er det et dårligt valg, som Schmeichel, måske uden at tænke over det, har taget. Han bør overveje sin stilling. Og nej, det betyder ikke, at VM skal boykottes. Her er der, i det mindste formelt, tale om en sportslig begivenhed og ikke et rent og skært forretningsarrangement. Der er en forskel. Det burde Schmeichel, som en stor idrætsmand, kunne forstå.