Peter Schmeichel: De vestlige medier kører spin mod Rusland

Det har allerede skabt dønninger og debat, at den tidligere danske stjernemålmand- og landsholdsikon Peter Schmeichel har taget springet til det russiske RT som tv-vært.

Schmeichel har sit eget program på kanalen, "The Schmeichel Show", hvor han rejser rundt i VM-værtslandet og besigtiger de forskellige byer. Men hans program har også interviews, blandt andet med Fifa's øverste chef, Gianni Infantino, som en del af programmet.

Dette interview er netop blevet lagt på Rt.com, hvor en af sekvenserne går på, at Peter Schmeichel langer ud efter de vestlige medier, som han mener kører spin mod Rusland ved at kalde landet for utrygt og usikkert for fansene at besøge til sommer under VM.

Peter Schmeichel har indtil videre ikke udtalt sig til andre medier end RT om sin rolle for kanalen.