Politikere kritiserer Peter Schmeichel: Han er blevet spændt for en russisk propaganda-vogn

Den danske fodboldstjerne Peter Schmeichel kører i truck i et sneklædt landskab og ser på kunst på et lokalt russisk museum i Ruslands nye VM-promoveringsvideo, der er lavet af den russiske tv-kanal Russia Today.

Videoen blev bragt som en del af Peter Schmeichels eget tv-show "The Peter Schmeichel Show" på russisk stats-tv i det første ud af i alt 11 programmer.

Det virker umiddelbart ganske harmløst, men flere danske politikere kritiserer nu den 54-årige tidligere målmand for at glorificere Rusland. Det skriver TV2.

»Peter Schmeichel må som privatperson gøre, hvad han vil. Men fordi han er en stor sportsstjerne, så er han med til at tegne et glansbillede af Rusland, som ikke reflekterer det, Rusland også er. Det skal han tænke over, om han vil være med til at legitimere,« siger socialdemokraternes udenrigsordfører, Nick Hækkerup, til TV2.

Hækkerup mener, at Peter Schmeichel burde have tænkt sig bedre om, inden han sagde ja til at medvirke, idet Rusland den seneste tid har optrådt særdeles aggressivt over for Danmark og resten af Vesten. Nick Hækkerup slår desuden fast, at den tidligere landsholdsmålmand bliver spændt for en propaganda-vogn, som er rettet mod det internationale samfund.

Også den konservative folketingspolitiker Rasmus Jarlov har kritiseret Peter Schmeichel for sin deltagelse.

»Hvordan kan Peter Schmeichel få sig selv til det her? Reklamesøjle for Putins propagandakanal Russia Today. Er der ingen nedre grænse for, hvad folk vil gøre for penge?« skrev han onsdag på Twitter.

Enhedslistens udenrigsordfører, Søren Søndergaard, mener dog ikke at politikerne skal blande sig i, hvad danskere foretager sig i udlandet. Selvom han medgiver, at Peter Schmeichel kan være med til at legitimere noget af det, Rusland står for, så mener han ikke, at fodboldstjernens tv-optræden får den store betydning for Danmarks forhold til Rusland.

»Hvis man skal sætte ind over for autoritære regimer, så er det ikke ved at starte en diskussion om, hvorvidt en eller anden dansker skal optræde i et tv-program i et andet land,« siger han til TV 2.

I et interview med Russia Today fortæller Peter Schmeichel om sit forhold til Rusland og lægger vægt på, at man som fodboldfan ikke skal være nervøs for sikkerheden. Han forklarer, at han ofte har været i Rusland for at spille fodbold, og at de russiske byer han indtil videre har besøgt, har været rigtig fine.

»Jeg har bare set, hvordan landet har forandret sig. Så slap af i forhold til de ting, du læser om det,« siger han.

I forbindelse med dækningen af VM 2018 har Russia Today ligeledes hyret toptræneren José Mourinho og den tidligere fodboldspiller Carlos Valderrama.