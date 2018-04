Russere kan have gemt private data fra 87 mio. Facebookbrugere

Den tidligere medarbejder hos det skandaleombruste firma Cambridge Analytica, Christopher Wylie, fortæller i et interview til CNN, at han fortryder at have arbejdet for selskabet, som uretmæssigt har fået adgang til informationer fra 87 millioner personers Facebook-profiler.

Samtidig fortæller han, at informationerne fra de mange millioner af brugere kan være gemt i Rusland og antallet af brugere, som Cambridge Analytica har haft adgang til, kan være endnu højere end de 87 millioner brugere, som Facebook har erkendt.

Wylie, der er canadier, fortæller, at der var mange ansatte i Cambridge Analytica, som havde adgang til millioner af brugers Facebook-oplysninger, og at man ofte talte om faren for, at russerne kunne have gemt oplysningerne.

»Dataene kan være opbevaret i flere forskellige dele af verden inklusiv Rusland, især når man tager i betragtning, at den professor, som stod for at styre dataindsamlingsprocessen rejste frem og tilbage mellem Storbritannien og Rusland,« siger han.