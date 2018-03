Portræt: Whistleblower er i centrum af Facebook-sag

Christopher Wylie, der er let genkendelig med sit lyserøde hår og sin næsering, siger, at han var med til at skabe dataanalyse-selskabet Cambridge Analytica, inden han blev whistleblower og selve "ansigtet" på den krise, som har rystet Facebook.

Carole Cadwalladr, der er journalist på den britiske avis The Guardian, og som arbejdede sammen med Wylie i et år om historien, beskriver ham som "skarp, morsom, kællingeagtig, dybsindig, intellektuelt nysgerrig, uimodståelig. En mesterlig historiefortæller. En politiker i gammeldags forstand. Og en computernørd".

Den 28-årige Wylie beskriver sig selv som "den homoseksuelle canadiske veganer, som på en eller anden måde kom til at skabe Steve Bannons redskab til psykologisk krigsførelse" - en henvisning til præsident Donald Trumps tidligere rådgiver, som skulle have haft meget nære forbindelser til Cambridge Analytica (CA).

Det var med Wylie's hjælp, at Cadwalladr fik afsløret, hvordan CA kunne skaffe sig data fra millioner af Facebook-brugere i USA. De anvendte derefter informationerne til at opbygge politiske og psykologiske profiler, så de kunne udvikle meget målrettede budskaber til vælgere.

Afsløringerne har fået Facebooks aktier til at falde med 70 milliarder dollar (omkring 420 milliarder kroner) i værdi på 10 dage.

Wylie studerede jura og arbejdede i modeindustrien, inden han fik tilknytning til det politiske liv i Storbritannien via et job hos De Liberale Demokrater.

En tidligere kollega fra dette parti, Ben Rathe, siger, at "Wylie opfatter sig selv som Edward Snowden, men at han i virkeligheden er Walter Mitty" - en henvisning til en opdigtet person, der er styret af overdrevne dagdrømmerier.

Wylie blev i 2014 ansat i et moderselskab til CA - kommunikationsselskabet SCL. Han siger i interview med flere europæiske aviser, at han fortabte sig i forskning og havde et stort budget.

- Det var et globetrotter-job, hvor jeg mødte mange ministre forskellige steder i verden, siger han.

Men det hele tog en ny drejning, da hans forgænger blev fundet død under mistænkelige omstændigheder på et hotel i Kenya.

- Der var mistanke om forgiftning, siger Wylie, som tirsdag afgav vidneforklaring til et parlamentsudvalg i London.

Han siger, at han besluttede at afsløre, hvad han vidste, da Trump vandt præsidentvalget, som han siger delvist skyldes misbruget af Facebook-profiler.

Wylie siger, at brexit-afstemningen også kan være blevet stærkt påvirket af manipulation gennem et andet selskab under SCL.