Coca-Cola Femsa, verdens største tapperi af den populære læskedrik, har fredag besluttet sig for at indstille arbejdet på et distributionscenter i Ciudad Altamirano i Mexico på ubestemt tid.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters sker det efter en længere periode, hvor distributionscentret har været plaget af en række uroligheder, voldelige angreb og organiseret kriminalitet.

»Fraværet af de omstændigheder, der er nødvendige for at kunne arbejde på en sikker og effektiv måde i det her område i Mexico, har ført til, at virksomheden nu har taget denne beslutning,« lød fra Coca-Cola Femsa i en pressemeddelelse.

Coca-Cola Femsa En joint venture-aftale mellem Coca-Cola Co. og Fomento Economico Mexicano (Femsa)

Beskæftiger over 100.000 medarbejdere

Sortimentet byder på 169 forskellige brands, bl.a. Coca-Cola, Fanta og Powerade

De færdigtappede flasker sælges i samlet ti forskellige lande, ni af dem i Latinamerika

De seneste to måneder har nogle af distributionscentrets 160 medarbejdere angiveligt været udsat for et stigende antal aggressioner og modtaget så mange trusler, at det har påvirket deres daglige arbejde.

Coca-Cola Femsa tager kraftig afstand fra urolighederne.

I pressemeddelelsen beklager virksomheden sig desuden over »fraværet af retsstatsprincipper og udbredelsen af straffefrihed« i den mexicanske delstat Guerrero.

Guerrero er en af de fattigste og mest voldelige delstater i Mexico. Mange kompromisløse kampe mellem kriminelle bander og narkokarteller har sat sit tydelige præg på området, ligesom korruption også er almenkendt.

Mexicos præsident, Enrique Pena Nieto, har i mange år udkæmpet en blodig krig mod landets magtfulde narkokarteller, der alene i 2017 kostede over 25.300 menneskeliv. Det er det højeste drabstal i to årtier.

Samtidig har præsidenten forsøgt tiltrække flere udenlandske investeringer til Mexico, Latinamerikas andenstørste økonomi.

Coca-Cola Femsas beslutning om at indstille arbejdet står nu tilbage som et konkret eksempel på, at volden tilsyneladende stadig skræmmer nogen fra at drive virksomhed i landet.