Dagen derpå: Russisk opposition i rivegilde for åben skærm

MOSKVA

Der var kun en sejrherre i det russiske valg søndag, men mange tabere, og intet steds føltes nederlaget mere smertefuldt end hos landets liberale opposition.

Endnu før valglokalerne var lukket, startede storvasken for pivåben skærm, da den slagne kandidat Ksenija Sobtjak og lederen af kampagnen for boykot af valget, Aleksej Navalnyj kom op at skændes i en direkte transmission.

Under hele valgkampen har Ksenija Sobtjak, der ifølge foreløbige resultater fik under to pct. af stemmerne, været forfulgt af rygter om, at hendes kandidatur var aftalt med og finansieret af Kreml.

Søndag aften satte Aleksej Navalnyj turbo på disse forlydender.

”Du sad i mit køkken og drak te en måned, før du stillede op, og fortalte min kone Julia og mig, at de havde tilbudt dig enorme penge for at deltage i valget,” sagde Navalnyj til Sobtjak.

”Det er hykleri og løgn fra den ene ende til den anden. Du blev brugt som et instrument for at få folk til at afsky oppositionen endnu mere,” sagde han.

En mangeårig, liberal iagttager af russisk politik, komikeren og forfatteren Viktor Sjenderovitj, gav indsatsen dumpekarakter.

”Man lod ikke Kremls eneste virkelige modstander deltage i valget og i stedet for smed en gruppe klovner mudder på hinanden, mens russerne så på,” skrev han på Facebook.

Kommunistpartiets kandidat Pavel Grudinin, der hentede ca. 12 pct. af stemmerne var heller ikke just i jubelhumør efter afstemningen.

”Desværre havde Navalnyj ret. Man kunne stemme to-tre gange, og vi har eksempler på det i Moskva-regionen,” sagde Grudinin til nyhedsbureauet Interfax.

”Det var det mest beskidte valg i den tidligere Sovjetunion i øjeblikket,” sagde han.

Ifølge de foreløbige resultater fik præsident Vladimir Putin næsten 77 pct. af de afgivne stemmer. Den præcise valgdeltagelse er fortsat ukendt.