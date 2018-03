Russiske valgresultater annulleret på fem valgsteder

Krisen i Venezuela har skabt den største flygtningekrise på sydamerikansk jord nogensinde. »Det kan udvikle sig til at blive en absolut katastrofe med hidtil usete propositioner for den vestlige halvkugle,« lyder det fra FN.

Indiens regeringsparti under Modi får overraskende indflydelse i tre nordøstlige delstater efter store valgsejre.

Politiet anser efterforskningen i sagen for afsluttet.

USA er som skabt til biler, og de enorme afstande tilbagelægges bedst på hjul. Her er syv af de bedste ruter.

En hemmelig fabrik i Californien skal for første gang designe og producere en central Apple-komponent i USA frem for i Asien. Finans

Statsministeren er angiveligt klar til at sætte regeringens skæbne på spil for sin minister.

Tysk udenrigsminister efterlyser mere konstruktive bidrag fra Rusland for at løse internationale konflikter.

Boris Johnson siger ved EU-møde, at Rusland ikke narrer nogen med deres løgne efter giftangreb i Salisbury.

Pamfilova siger, at der er "mindst dobbelt så få" uregelmæssigheder ved dette valg som ved det seneste præsidentvalg i 2012. Dét valg var præget af alvorlige problemer, skriver nyhedsbureauet AP.

Blandt andet skulle der ifølge de frivillige observatører i Golos have været tilfælde, hvor valgobservatører blev nægtet adgang til stemmelokaler.

Resultaterne fra disse to valgsteder er annulleret.

Valgkommissionen er desuden i gang med at undersøge påståede uregelmæssigheder på to valgsteder i regionen Kemerovo i Sibirien i det østlige Rusland.

To steder i Dagestan var der problemer med stemmeboksene, siger lederen af valgkommissionen, Ella Pamfilova, ifølge statslige russiske medier.

I byen Tjumen i Sibirien var der et tilfælde af, at der blev puttet ekstra stemmesedler i boksene i valglokalerne, forklarer valgkommissionen på Twitter.

Ngo melder om tusinder af uregelmæssigheder under valgdagen søndag, men det afviser valgkommission.

Et hold forskere har undersøgt, om man taber sig mest af at skære ned på fedt eller kulhydrat.

For tusindvis af bygningsejere venter regning for skadeligt pcb fra lysstofrør.

