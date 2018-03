Krisen i Venezuela har skabt den største flygtningekrise på sydamerikansk jord nogensinde. »Det kan udvikle sig til at blive en absolut katastrofe med hidtil usete propositioner for den vestlige halvkugle,« lyder det fra FN.

Indiens regeringsparti under Modi får overraskende indflydelse i tre nordøstlige delstater efter store valgsejre.

Mange af dem, der bliver stoppet i skattefusk, afskrækkes fra at gøre det igen, mener advokat Torben Bagge.

Kulturminister Mette Bock (LA) havde håbet at præsentere udspillet i denne uge.

Bilforhandlerne er færdige med at dumpe priserne på brugte biler i lyset af efterårets afgiftsnedsættelser. Finans

Politiet anser efterforskningen i sagen for afsluttet.

Ifølge israelsk spiontjeneste har en fransk konsulatansat smuglet 70 pistoler og to rifler til Vestbredden.

Marie Krarup har brugt en sommerferie på at komme nærmere på Rusland og Putin. Det har hun gjort med stor indsigt og intellektuel hæderlighed.

Vælgerne belønner Putin for ambitionen om at gøre Rusland til supermagt, vurderer danske politikere.

Tysk udenrigsminister efterlyser mere konstruktive bidrag fra Rusland for at løse internationale konflikter.

Her følger de næsten endelige resultater med 99,84 procent af stemmerne talt op efter søndagens valg.

Vladimir Putin, der har ledet Rusland i næsten to årtier, har fået sit hidtil bedste valgresultat ved søndagens præsidentvalg. Næsten 65 procentpoint skiller ham fra valgets nummer to.

For meget telefontid suger nærværet ud af familien, siger eksperter. Og det kan samtidig være tegn på et meget større problem.

For tusindvis af bygningsejere venter regning for skadeligt pcb fra lysstofrør.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her