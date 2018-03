Nasas plan: Rumfartøj for at redde Jorden fra asteroider

Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har tegnet en plan for et otte-tons rumskib (Hammer), hvis formål er, at kunne destruere faretruende asteroider eller at ændre deres løbebane.

Det skriver The Telegraph.

Nasa har tidligere udtalt, at jorden efterhånden har en kæmpe asteroide til gode. Det er nemlig opfattelsen at asteroider, der farter mod jorden, kommer med 50 til 60 millioner års mellemrum. Man mener nemlig, at sidste gang en kæmpeasteroide ramte Jorden, var 66 millioner år siden, da dinosauerne uddøde.

Sidste år passerede en 30,5 meter bred asteroide Jorden ved Antarktis, og var ca. 43.450 kilometer fra jorden. Det er ifølge astronomer meget tæt på.

Video: Verdens største fly har kørt sin første tur

I Nasas plan for Hammer beskrives det, at rumskibet skal støde til en mindre asteroide, for at ændre dens løbebane eller detonere et atomanordning for at destruere en større asteroide.

Nasa har på nuværende tidspunkt en rumsonde på vej mod asteroiden Benmu, der blev opdaget i 1999. Rumsonden skal samle prøver fra asteroiden, så Nasa fremadrettet får nemmere ved at analysere andre asteroider.

Og selvom Benmu kun har en meget lille chance for at ramme Jorden, så betegnes det af Nasa som et "nærjordsobjekt", som, hvis det skulle ramme jorden, ville kunne gøre betydelig skade på et område, der er mere end fire gange Storbritanniens størelse.

Nasas mener, at der fra at Hammer forlader Jordens overflade til, at den rammer en asteroide, vil gå omkring 7,4 år.