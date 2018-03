Video: Verdens største fly har kørt sin første tur

De flykyndige ved, at den russiske flytype Antonov An-225 er verdens største, operationelle fly, og det er det da også, så længe at Microsoft-medstifter, Paul Allens, Stratolaunch holder hjulene på landingsbanen.

Men når og hvis det letter, må Antonov videregive pladsen som himlens største fly. I hvert fald når det kommer til vingefang, som med sine 117 meter er mere end dobbelt så bredt end det på en Boeing 747.

Stratolaunch vejer 520 ton og bliver drevet fremad af seks Pratt & Whitney motorer. På dens første testkørsel på landingsbanen i december lykkedes det den at nå en fart på 74 kilometer i timen.

Flyet mangler stadigvæk justeringer, men når de er foretaget, regner producenten med at være på vingerne inden 2020.

Det er meningen, at det enorme fly skal fragte raketter op i en højde, hvor kommerciel flytransport normalt opererer. Derfra skal raketten tage den sidste del af turen ud i rummet. Ifølge folkene bag projektet vil Stratolaunch sænke prisen betragteligt for at løfte satellitter bort fra Jordens tyngdekraft.

Paul Allen stiftede Stratolaunch Systems Corporation sammen med grundlæggeren af Scaled Composites, Burt Rutan tilbage i 2011. Makkerparret var de første private til at bygge et fartøj, til at nå en højde på 100 km. Som også er højden som Nasa betegner som grænsen til rummet.