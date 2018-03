Hvis vi bliver ved at udlede drivhusgasser i samme omfang som nu, vil omkring 50 pct. af de dyre- og plantearter, der lever i nogle af verdens vigtigste naturområder, være i fare for at uddø. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden (WWF).

Verdensnaturfonden har undersøgt, hvilken effekt klimaforandringer har på ca. 80.000 forskellige dyre- og plantearter i deres fokusområder. De 35 regioner, der er undersøgt, er fordelt over hele verden. De er kendetegnet ved, at de alle har en høj biodiversitet. De indeholder altså klodens mest specielle økosystemer og er samtidigt usædvanligt rige på arter.

Nogle af de områrder, Verdensnaturfonden har fokus på, er bl.a. Amazonas, Madagascar og Koraltrekanten. Og hvis der på et globalt plan altså ikke kommer en nedgang i udledningen af drivhusgasser, vil knap halvdelen af de plante- og dyrearter, der lever i de områder, være væk i løbet af 2080'erne.

Ifølge Verdensnaturfonden vil den globale temperatur stige med 4,5 grader, hvis vi fortsætter med den nuværende udledning af drivhusgas. Hvis vi i stedet bremser den globale temperaturstigning til 2 grader, er risikoen for de særlige arters udryddelse halveret, og antallet at truede arter reduceres til 25 pct.

Der er ifølge rapporten stor forskel på, hvordan prognoserne for de forskellige arter ser ud i de respektive regioner, men tendensen er den samme alle steder. En af de undersøgte regioner er det sydvestlige Australien. Her vil 81 pct. af pattedyrene være i fare for at uddø, hvis man regner med, at temperaturstigningerne fortsætter i nuværende tempo.

I Middelhavet er ca. 60 pct. af pattedyrene truet af de globale temperaturstigninger, hvor det i Madagascar er 57 pct. Og ifølge Verdensnaturfonden er det en foruroligende sammenhæng, vi ser i forhold til klimaforandringer og dyrenes overlevelse. Det siger international chef i WWF Verdensnaturfonden, Jacob Fjalland, i en pressemeddelelse.

»Der er en direkte og skræmmende sammenhæng mellem, hvor meget temperaturen stiger, og hvor mange arter, der uddør. Den vigtigste opgave, vi lige nu har, er at mindske udledningen af drivhusgasser alt hvad vi overhovedet kan. Et par enkelte grader lyder måske ikke af meget, men forskellen på, hvor stor skade det gør på klodens dyre- og planteliv, er enorm.«

Verdensnaturfondens rapport konkluderer, at det altså gør en stor forskel, om verdens lande lever op til Paris-aftalen, der har som mål at begrænse udledningen af drivhusgasser og menneskeskabte klimaforandringer.