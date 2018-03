Eddie Redmayne vandt en Oscar for at spille Hawking: »Den sjoveste mand, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at møde«

Verden har mistet et anerkendt geni.

Stephen Hawking har parkeret sin kørestol på jorden og er rejst i forvejen mod stjernerne i det univers, han dedikerede en stor dele af sit liv til at granske. Efter nyheden om hans død, hyldes han liv og arbejde på de sociale såvel som i de traditionelle medier.

Skuespilleren Eddie Redmayne, der vandt en Oscar for at portrættere den verdensberømte fysiker i filmen "Theory of Everything" i 2014, mødte Hawking under sin research til rollen. Han beskrev dengang øjeblikket som et af de største i sit liv og lagde ikke skjul på, at han var virkelig nervøs for, hvad den anerkendte videnskabsmand ville mene om hans portræt af en ung Stephen Hawking.

Den virkelige Hawking kunne efterfølgende fortælle, at han var særdeles tilfreds. Skuespilleren, der har haft Hawkings op- og nedture tæt inde på livet, er blandt dem, der nu kondolerer:

»Vi har mistet et virkelig smukt sind, en utrolig forsker og den sjoveste mand, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at møde. Min kærlighed og mine tanker er hos denne ekstraordinære familie,« siger skuespilleren onsdag i en udtalelse sendt til USA Today.

Eddie Redmayne som en ung Stephen Hawking. Foto: AP/Liam Daniel

Nasa hylder også Hawking og de dybe aftryk, han har sat i videnskaben.

»Hans teorier låste op for et univers af muligheder, som vi og verden udforsker. Må du fortsætte med at flyve som supermand i mikrogravitet (vægtløshed, red.), som du sagde til astronauter i 2014,« lyder det.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5— NASA (@NASA) 14. marts 2018

BLÅ BOG: Stephen Hawking blev født den 8. januar 1942 i Oxford, England.

Han fik som 21-årig konstateret sygdommen ALS, som gradvist lammede hans krop. Fra 1985 måtte han kommunikere via en computer.

Han var i 30 år tilknyttet Cambridge Universitet som professor. Hans forskningsområder var teoretisk fysik og matematik.

Han var især kendt for sin beregning af Hawkingsstråling – lys fra sorte huller.

Hans mest kendte bog er ”A Brief History of Time”.

Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at man aldrig vil glemme Stephen Hawkings arv.

»Stephen Hawking var en strålende og ekstraordinært begavelse - en af de store forskere i sin generation. Hans mod, humor og vilje til at få mest ud af livet var en inspiration,« siger May.

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind - one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten.— Theresa May (@theresa_may) 14. marts 2018

Tech-pioneren Tim Berners-Lee, der opfandt www, hvilket har tilegnet ham kælenavnet "internettets fader", kondolerer også.

»Vi har mistet en kolossal begavelse og en vidunderlig sjæl. Hvil i fred,« siger han.

We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. https://t.co/ectv7r4UIm— Tim Berners-Lee (@timberners_lee) 14. marts 2018

Vicedirektøren på Cambridge Universitet, hvor Hawking gennem 30 år var tilknyttet som professor, beskriver Hawking som et »unikt individ«.

»Professor Hawking var et unikt individ, der vil blive husket med varme og hengivenhed, ikke kun i Cambridge, men over hele verden. Hans ekstraordinære bidrag til videnskaben og udbredelsen af videnskab og matematik har efterladt en uudslettelig arv. Hans karakter var en inspiration for millioner. Han bliver meget savnet,« siger professor Stephen Toope i en udtalelse på universitets hjemmeside.

Den amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tyson skriver på Twitter, at der er opstået et »intellektuelt vakuum« i kølvandet på Hawkings død.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14. marts 2018

Al Jean, manden bag hitserien "Simpsons", hvor en tegnet, gul version af Hawkings har optrådt ved adskillige lejligheder, har også sendt et afskedsord ud via internettet.

Han skriver, at Hawking havde en humoristisk sans på størrelse med universet selv.

.@TheSimpsons RIP Stephen Hawking. A sense of humor as vast as the universe. pic.twitter.com/528kWRhfVR— Al Jean (@AlJean) 14. marts 2018

Stephen Hawking, der blev diagnosticeret med sygdommen ALS som 21-årig, sov stille ind i en alder af 76 år. Han døde på den berømte teoretiske fysiker Albert Einsteins fødselsdag - også kendt som Pi-dag.