Stephen Hawking blev 76 år: Se glimt fra hans liv

Han var ikke bange for at dø. Men det var ikke noget, han havde travlt med.

Det forklarede den anerkendte fysiker Stephen Hawking i et interview med The Guardian 2011.

»Jeg har levet med udsigten til en tidlig død i de sidste 49 år,« sagde han dengang og afviste næsten i samme åndedræt - i hvert fald i samme interview - forestillingen om et himmerige. Han regnede ikke med, at noget skulle møde ham efter døden.

Eddie Redmayne vandt en Oscar for at spille Hawking: »Den sjoveste mand, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at møde«

Han fortsatte med at sammenligne hjernen med en computer, der holder op med at virke, når komponenterne går i stykker - og der er ikke nogen himmel eller noget efterliv for ødelagte computere, mente Hawking. Han kaldte idéen for »et eventyr for folk, der er bange for mørket«, men understregede samtidig Hawking, at der ikke var brug for et efterliv for at få folk til at opføre sig godt, mens de var i live.

Den verdensberømte fysiker kom til verden på en vinterdag. Han blev født i Oxford, England, den 8. januar 1942. I øvrigt præcis 300 år efter den italienske filosof, fysiker og astronoms Galileo Galiles død. Hans forældre, Frank og Isobel, havde begge længere universitetsuddannelser, og den vej gik Hawking også selv.

Holger Bech Nielsen mødte Stephen Hawking: »Det er et stort tab«

I 1959 fik han et stipendium til at studere på universitet i Oxford, og blot fire år senere fik han en livsændrende diagnose, ALS. Lægerne gav ham to år at leve i.

Men Hawkings nåede på de år, han fik, både at få tre børn, gifte sig to gange, udbrede sin banebrydende forskning, forfatte en stribe bøger, rejse verden rundt, trykke betydningsfulde hænder og blive hædret med medaljer og ordener. For ikke at tale som at skrive sit navn ind i historiebøgerne med permanent blæk.

Stephen Hawking sov stille ind onsdag. Han blev 76 år og døde onsdag. I øvrigt præcis på den berømte teoretiske fysiker Albert Einsteins fødselsdag - også kendt som Pi-dag.

Stephen Hawking giftede sig i 1965 med Jane Wilde. De fik deres første barn, Robert, sammen i 1967. Tre år senere kom datteren Lucy til verden og i 1979 parrets tredje barn, Timothy. Foto: AFP/Desiree Martin

Stephen Hawking måtte i 80'erne tilpasse sig et liv i kørestol, efter han i 1965 fik stillet sin ALS-diagnose. Her ses han på en pressekonference i Tokyo i 1991. Foto: AP/The Yomiuri Shimbun

Hawking mødte Jane, da hun var humaniorastuderende på Cambridge. Ægteskabet endte efter 30 år i 1995 - seks år efter billedet her er taget. Foto: AP/Lionel Cironneau

Hawkings kunne også skrive skuespiller på cv'et. Han dukkede i 1993 op en gæsteoptræden i "Star Trek - The Next Generation". Foto: AP/Julie Markes

Stephen Hawking blev gift med sin anden hustru i 1995. Elaine Mason havde været fast sygeplejerske for ham, og hendes eksmand var manden, der fandt ud af at tilpasse Hawkings computerstemmesystem til hans rullestol. Foto: AP/Lynne Sladky

Elaine Mason havde arbejdet for Hawking som sygeplejerske. Foto: Reuters/Paul Bates

Kørestolen afholdt ikke Hawking fra at rejse verden rundt. Her deltog han i en træplantningsceremoni i Hong Kong i 2006. Foto: AP/ Vincent Yu

Hawking spenderede en stor del af sit liv på scener. I 2007 var han i Californien for at tale om universets oprindelse. Foto: Reuters/Kimberly White

65-årige Hawking i 2007, da han for alvor fik lov at udfordre tyngdekraften på en flytur over Atlanterhavet. Foto: AFP/ZERO G

Da religionen mødte videnskaben i 2008. Religionskritiske Hawking og paven mødte hinanden på en videnskabsmesse om Big Bang i Rom. Foto: Reuters/Osservatore Romano

Hawking mødte også den tidligere sydafrikanske præsident Nelson Mandela i Johannesburg i 2008. Foto: Scanpix

I 2009 blev Hawking tildelt den største ære, civile kan opnå i USA, da den daværende præsident Barack Obama overrakte ham udmærkelsen "Presidential Medal of Freedom". Foto: AFP/Jewel Samad

Hawking fotograferet på sit Cambridge-kontor i 2011. Han var tilknyttet universitet som professor i 30 år - i den samme stilling, som Isaac Newton tidligere havde bestredet. Foto: AP/Sarah Lee

Dronning Elizabeth mødte Hawking i 2014 under et arrangement om ALS-sygdom. Foto: AP/Jonathan Brady

Stephen Hawking med sin tidligere hustru, Jane Wild, på sin venstre side og parrets ene datter, Lucy, ved sin højre. Foto: AP/Jonathan Short