Chikaneanklager mod rockstjernes organisation: »Jeg hader mobning, og organisationen er lavet for at beskytte de fattigste mennesker«

Bono startede i 2004 velgørenhedsorganisationen "One", der havde som hovedmål at at bekæmpe ekstrem fattigdom og forebygge mod sygdomme. I november 2017 kom det frem, at flere medarbejdere i organisationens Johannesborg-afdeling i Sydafrika havde oplevet mobning og sexchikane.

Det skriver Independent.

U2-sangeren udtalte søndag at han var rasende efter anklagerne kom frem i november, og at "One" har fejlet voldsomt, når det kommer til at beskytte sine medarbejdere.

»Jeg er nødt til at tage noget ansvar. Efter anklagerne kom frem, var både jeg og bestyrelsen for One rasende. Jeg hader mobning, og organisationen er lavet for at beskytte de fattigste mennesker i de fattigste samfund mod sådan noget her,« sagde Bono til The Daily Mail søndag.

De tidligere ansatte, der har fremsat anklagerne fortæller, at de blev mobbet og chikaneret af en leder på kontoret i Johannesborg i næsten fire år. Flere af de tidligere ansatte har beskrevet hvordan de "blev behandlet værre end hunde".

Anklagerne fra de tidligere ansatte fremgik af i et brev til Ones medlemmer, udsendt i november af den direktør Gayle Smith, der først blev administrerende direktør i marts 2017. Det blev i brevet afsløret, at der blev oprettet en rapport, hvor anklagerne fremgik mere tydligt.

Det kunne her ses, at flere ansatte var blevet udsat for at blive kaldt "dumme", "værdiløse" eller idioter. Ofte foran tredjepersoner. En kvinde beskrev hvordan hun var blevet degraderet fordi hun nægtede at have et intimt forhold til en udenlandsk embedsmand.

To af dem, der er beskyldt for at udøve chikanen, har benægtet alle anklager. De mener yderligere, at Ones undersøgelse i sagen er ensidig, og at de selv har oplevet diskrimination i organisationen.