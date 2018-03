Sexarbejdere fra Haiti: Da jeg sagde nej til en nødhjælpsarbejder blev han virkelig aggressiv

Da et voldsomt jordskælv ramte Haiti i 2010 og dræbte mere end 220.000 mennesker, oplevede landets sexarbejdere, at antallet af kunder, der var på udkig efter købesex, pludselig steg markant. Rigtig mange af de nye kunder var nødhjælpsarbejdere, som ifølge de lokale prostituerede var parate til at betale rigtig mange penge for seksuelle ydelser. Det skriver The Guardian.

31-årige Natasha, der arbejder som sexarbejder i Haitis hovedstad, Port-au-Prince, mistede både sin fætter og sin kusine under jordskælvet. Men der var ikke tid til at sørge, og hun var tvunget til at fortsætte med at sælge sig selv på gaden til rige udlændinge.

Haiti smider britisk Oxfam på porten efter sexskandale

»De (nødhjælpsarbejderne red.) gjorde hvad de ville, fortæller hun til The Guardian, »Efter jordskælvet kunne man opleve udlændinge, der ville have sex i bytte for forsyninger. Jeg gjorde det aldrig, men jeg så folk der gjorde det.«

En af de nødhjælpsorganisationer, der var til stede i landet efter jordskælvet, var britiske Oxfam, og det kom for nylig frem, at flere af deres ansatte købte sig til seksuelle ydelser i landet. Desuden er de blevet anklaget for at udnytte lokale kvinder og efterfølgende true vidner for at mørklægge sagen.

Nødhjælpsorganisationen Oxfam i endnu en skandale: 26 nye sex-anklager på 11 dage

Prostitution er forbudt i Haiti, men rigtig mange kvinder har svært ved at se en vej ud af sexindustrien.

Natasha, der har arbejdet som prostitueret i 9 år, fortæller, at hun var tvunget til at sælge sig selv til udlændingene, fordi de betalte over fem gange så meget som en lokal kunde. Hun husker særligt en episode lige efter jordskælvet, hvor hun blev samlet op af to nødhjælpsarbjedere.

»En af mændene ville have analsex, men ville ikke bruge et kondom. Da jeg sagde nej, blev han meget aggressiv, og hans ven blev nødt til at stoppe ham, inden han slog mig. Han havde allerede hævet sin arm,« fortæller hun.

Allerede nu har mere end 7.000 donorer trukket deres støtte til Oxfam som følge af skandalen, og organisationen udsendte i februar en undskyldning til Haitis regering for de påståede overgreb.

Oxfam-rapport: Chef indrømmede brug af prostituerede i Haiti

Flere officielle talsmænd for Haitis regering har udtalt, at de nødhjælpsarbejdere, der har begået sexforbrydelser, bør retsforfølges og straffes, og borgmesteren i Port-au-Prince er ligeledes kritisk overfor NGO'erne.

»Jeg kan ikke påstå, at hele den her skandale overrasker mig. Nødhjælpsarbejdere har gjort præcis, hvad de vil i mange år,« siger han til The Guardian.

Det er endnu uvist hvilke konsekvenser sagen fremadrettet vil få for den britiske nødhjælpsorganisation, men både EU og den britiske regering har udtalt, at deres støtte til Oxfam i fremtiden vil blive vurderet i lyset af de mange anklager.