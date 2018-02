Sydney: Australske strande genåbnet efter første hajangreb i 25 år

De strande som fredag aften australsk tid blev lukket som følge af et hajangreb er nu åbne igen.

Hvidhajen En hvidhaj har mere end 300 tænder

En hvidhaj er drægtig i 12 til 18 måneder

En hvidhaj føder et kuld på 2 til 10 unger.

En hvidhaj kan svømme op til 80 kilometer om dagen.

Hvidhajen har eksisteret i mere end 400 millioner år - altså før dinosaurerne eksisterede.

En hvidhaj kan lugte blod i op til 2 kilometers afstand. Kilde: National Geographic.

Hajangrebet skete ved stranden Little Congwong beach i Botany Bay syd for Sydney. Det var en 55-årig kvinde, som blev bidt, hvilket fik de lokale myndigheder til at lukke strandene i området i 24 timer.

Det skriver det australske nyhedsbureau AAP.

Den 55-årige kvinde blev bidt i det højre ben lige under knæet, og blev efterfølgende opereret for skaderne. Både hun og benet overlever, fortæller den lokale borgmester Lindsay Shurey til AAP.

»Hun er meget heldig, at hun stadig har sit ben, og at hun i det hele taget overlever. Jeg har boet i området i 35 år, har aldrig oplevet noget lignende før.«

Ifølge AAP er angrebet det første i området i mindst 25 år. Biologer har vurderet at kvinden blev bidt af en ung hvidhaj på mellem 2,7 meters og 3,2 meters længde.

Ifølge en hajforsker på University of Sydney skyldes angrebet nysgerrighed for hajen, som trods sit dårlige ry, kun har kostet 80 mennesker livet i uprovokerede angreb siden 1876 ifølge organisationen The International Shark Attack File.