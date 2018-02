Australsk vicepremierminister går af efter sekretæraffære

En affære med sekretæren og beskyldninger om sexchikane sætter nu en stopper for den australske vicepremierminister Barnaby Joyces karriere.

Joyce har meddelt, at han afleverer sin opsigelse mandag efter ugers pres i de australske medier.

- Jeg vil mandag morgen sige til partiet, at jeg går af som leder af Nationalpartiet og som Australiens vicepremierminister, udtaler Joyce.

Han siger samtidig, at han ikke mener, at han har gjort noget forkert, men at beskyldninger om sexchikane har presset ham ud i beslutningen om at trække sig.

Tidligere i februar indrømmede Joyce, at han havde haft en affære med sin nu tidligere pressesekretær, 33-årige Vikki Campion, som han venter barn med.

Dengang nægtede Joyce at trække sig, fordi der ifølge ham var tale om en privat sat.

Men efter at hans parti torsdag har modtaget flere anklager mod Joyce, hvor han beskyldes for sexchikane, har han valg at trække sig.

Joyce fortsætter dog i parlamentet, hvormed han sikrer premierminister Malcom Turnbulls skrøbelige flertal.

Skandalesag truer flertal bag Australiens premierminister

Premierminister Malcom Turnbull har ikke gjort meget for at støtte Joyce i medierne. Tidligere har han åbenlyst kritiseret Joyces dømmekraft.

- En chokerende mangel på dømmekraft, har Turnbull sagt om affæren med sekretæren.

Senest har Turnbull også nægtet at lade Joyce lede landet, mens han i disse dage er på officielt besøg i USA. Det har også spillet ind i Joyce beslutning om at trække sig.

Joyce er 50 år, gift og med fire børn, samt katolik og kendt for at sætte familieværdier højt.

Hans affære har fået Turnbull til at forbyde sine ministre at have sex med deres ansatte.