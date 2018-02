Ovenstående video viser angiveligt billeder fra bombardementet i det østlige Ghouta i Syrien. Videoen kommer fra Syrian Civil Defence.

Den syriske regeringshær har inden for det seneste døgn gennemført en række blodige angreb mod oprørere i Ghouta-regionen i udkanten af hovedstaden Damaskus.

Over 700 mennesker, herunder flere børn og civile, er enten blevet dræbt eller såret af det, der af en syrisk observatørgruppe beskrives som »et hysterisk bombardement.«

»Det var et helvede. Vi så børn, der døde i vore hænder af alvorlige sår, da de kom til hospitalet,« siger Mohammed, en læge på et hospital i området, til det tyske nyhedsbureau dpa.

123 mennesker meldes dræbt nær Damaskus

Ifølge Sune Haugbølle, lektor og mellemøstekspert ved Roskilde Universitet, er de voldsomme bombardementer også forbundet med en vis timing.

»Det er et opportunt tidspunkt for det syriske regime at vinde området tilbage, fordi hele verdenssamfundets opmærksomhed lige nu er mere rettet mod det nordlige Syrien og Islamisk Stat, og så ser regimet dets mulighed for at ende kampen mod oprørerne,« siger han.

Området i det østlige Ghouta har siden 2013 været under belejring af syriske oprørsgrupper.

Sune Haugbølle forklarer, at området har meget stor betydning for regimet, fordi det ligger så tæt på hovedstaden og dermed regimets hjerte.

»Det er en torn i øjet på regimet, at området ikke har tilhørt det. Først og fremmest af sikkerhedsmæssige grunde, men også fordi det er svært at forsvare idéen om, at regimet kontrollerer hele landet, når oprørsgrupperne befinder sig så tæt på frontlinjen,« forklarer han.

»Regimet skrider så til værks på en meget brutal måde, hvor det går efter både bagerier, hospitaler og skoler - altså de civile infrastrukturer - stik imod Genéve-konventionen. Det er med visheden om, at det nok ikke har konsekvenser, fordi Rusland beskytter det, og hverken USA eller Europa er i stand til at gøre noget ved det.«

Han mener, at det intensiverede bombardement kan være med til at styrke den syriske præsident, Bashar al-Assad, fremadrettet, men peger også på, at den brutale fremgangsmåde har en politisk slagside.

»Hvis Assad kan vinde området tilbage, konsoliderer han sin magt, men det handler også om måden, han gør det på. På denne måde vinder han nok ikke befolkningens støtte,« siger han.

Og fremgangsmåden er ikke usædvanlig, men tværtimod et mønster, der går igen. Med belejring, udsultning og bombardementer. Samme brutalitet oplevede det østlige Aleppo tilbage i 2016, forklarer mellemøsteksperten.

Mandag opfordrede FN til, at der omgående bliver indgået våbenhvile i området, fordi man mener, at situationen er ved at komme helt ud af kontrol.