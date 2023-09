11/09/2023 KL. 17:30

Tusinder mistede livet under fredagens jordskælv i Marokko. Danske Julie Moberg oplevede det fra første parket

En arbejdstur til Marokko ændrede sig på dramatisk vis, da Julie Moberg fredag var ude at spise på en restaurant i Marrakesh. Hvad, der skulle have været en god aften i byen, endte fatalt for flere tusinde marokkanere.