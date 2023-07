Nigers kupmagere beskylder Frankrig for planer om indblanding

Kupmagerne i Niger beskylder Frankrig for at have planer om at blande sig militært for at få genindsat præsident Mohamed Bazoum.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

De hævder desuden, at Nigers væltede regering har givet Frankrig tilladelse til at udføre angreb mod præsidentkontoret for at befri præsident Bazoum.