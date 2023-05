FN har rejst milliarder til at forebygge sult på Afrikas Horn

- En sultkatastrofe er blevet forhindret, delvist takket være den store indsats fra lokalsamfund, humanitære organisationer og myndigheder samt støtten fra vores donorer, lyder det fra OCHA.

Den sum, der er blevet rejst, er dog betydeligt mindre end de syv milliarder dollar, som FN siger, der behøves for at sørge for hjælp til de mennesker, der er ramt af tørke og konflikt i regionen.

- Nødsituationen er langtfra overstået, og der er behov for flere ressourcer for at forhindre, at vi vender tilbage til det værst tænkelige scenarie, lyder det fra OCHA.