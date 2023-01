Somaliske styrker har generobret vigtig havneby fra al-Shabaab

Mere end 200.000 somaliere lider under katastrofal mangel på mad, og mange dør af sult.

FN-organer og nødhjælpsorganisationer mener, at det tal kan stige til over 700.000 næste år.

Regeringen og dens allierede klanmilitser har tvunget al-Shabaab væk fra flere områder i Somalia, siden de iværksatte en offensiv i august sidste år.

Det har fået flere politikere til at påstå, at al-Shabaab har mistet kontrollen.

Dog siger eksperter, at gruppen er blevet skubbet ud af store byer for at omgruppere og tilbageerobre områder, som hæren ikke har kapacitet til at fastholde.

- Det afgørende er ikke i den offensive fase, men i alt det, der kommer efter den, siger Omar Mahmood, der er senioranalytiker for Østafrika i Den Internationale Krisegruppe, ICG.