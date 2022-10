Mindst 100 dræbt af bilbomber i Somalias hovedstad

Først eksploderede den ene bombe ved ministeriet, og kort efter sprang den anden i luften, efter at folk på gaden var stimlet sammen for at hjælpe ofrene for den første bombe.

Journalisten fortæller, at asfalten uden for undervisningsministeriet er dækket af blod fra ofrene.

Al-Shabaab, som er allieret med al-Qaeda-bevægelsen, har kæmpet i Somalia i mere end et årti, hvor det har forsøgt at vælte regeringen og tage magten i landet. Al-Shabaab ønsker at indføre et nyt regime i Somalia, hvor loven er baseret på en konservativ fortolkning af sharialov.

Bevægelsen har udført en lang række bombeangreb mod både militærfaciliteter og civile mål som for eksempel hoteller, indkøbscentre og trafikknudepunkter.