FN advarer om forestående hungersnød i Somalia

FN advarer mandag om, at Somalia står over for en sultkatastrofe senere på året. Afrikas Horn er lige nu ramt af en historisk tørke, som gør, at millioner af mennesker risikerer at blive ramt af sult i 2022.

Det er anden gang på lige over et årti, at Somalia er på randen til hungersnød. Det er især grundet klimaforandringerne, men nu også den økonomiske situation, som krigen i Ukraine har forvoldt.