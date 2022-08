Der er atter roligt i Libyens hovedstad efter kampe med 32 døde

De to rivaliserende regeringer i det nordafrikanske land giver hinanden skylden for at have udløst krisen.

Den FN-støttede samlingsregering i Tripoli ledes af premierminister Abdulhamid al-Dbeibah. Han udfordres af en rivaliserende regering med tidligere indenrigsminister Fathi Bashagha i spidsen.

Fathi Bashagha har støtte fra Libyens parlament og krigsherren Khalifa Haftar. Abdulhamid al-Dbeibahs regering er indsat som led i en fredsproces, der ledes af FN.

Videoer, der søndag er lagt ud på sociale medier, viser offentlige og private bygninger i Tripoli og snesevis af biler, der er beskadiget eller ødelagt under kampene.