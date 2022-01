742 lig af Islamisk Stat-soldater rådner op i containere i Libyen

Makabre historier er ikke noget nyt for libyere.

Lige efter jul skyllede flere end 15 døde migranter, som havde forsøgt at krydse Middelhavet til Italien, op på libyske strande, efter at deres båd sank ud for kysten. Et af ligene var en baby.

I januar fandt statslige myndigheder endnu en massegrav i Tarhuna. Den strategisk placerede by små 65 km sydvest for Tripoli blev tidligere kontrolleret af en brutal militsgruppe i alliance med gen