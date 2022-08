En million mennesker er flygtet fra historisk tørke i Somalia

Antallet af folk, der lever på et kritisk sultniveau i Somalia, ventes at stige frem fem millioner til over syv millioner de kommende måneder.

Forholdene i det østafrikanske land er blandt andet forværret af klimaforandringer og af krigen i Ukraine. Det oplyser UNHCR.

Somalia er hårdt plaget af konflikter og dårligt udstyret til at håndtere den igangværende katastrofe. Den militante gruppe al-Shabaab har de seneste måneder skruet op for antallet af angreb i landet.

Somalia er arealmæssigt over dobbelt så stort som Italien. Landet ligger på Afrikas østkyst og grænser op til Djibouti, Etiopien og Kenya.