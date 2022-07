50 millioner østafrikanere risikerer at mangle mad i år

I Somalia kan det ifølge rapporten udvikle sig til regulær hungersnød.

Det skyldes blandt andet tørken, som er den værste i 40 år. Den har medført, at produktionen af afgrøder er langt under gennemsnittet.

Tørken har også ramt Etiopien og Kenya på Afrikas Horn.

- Vi oplever, at mange græsgange og vandhuller simpelthen er fuldstændig udtørrede. Det betyder, at mange af de her mennesker, som går ind i den fjerde tørkesæson i træk, ikke har nogen lagre at trække på, siger Nelima Lassen.

Også krigen i Ukraine har forværret fødevarekrisen. Blandt andet fordi den giver udfordringer med at importere varer såsom hvede og gødning.

Men imens akut nødhjælp er nødvendig flere steder lige nu, så anbefaler Nelima Lassen, at man på samme tid igangsætter flere indsatser, der skal gøre lokalsamfundene i stand til i fremtiden at klare udsving i produktionen.