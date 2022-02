Niger accepterer at huse europæiske styrker i Sahel-regionen

Niger er blevet udpeget som nyt hovedsæde for den europæiske operation i området efter uoverensstemmelser med regeringen i Mali.

Det vestafrikanske land Niger har accepteret at huse franske og andre europæiske styrker i Sahel-regionen.

Soldaterne skal i Niger blandt andet være med til at sikre området omkring grænsen til Mali, der ligger vest for Niger.

Mali har i årevis været base for den franskledede Operation Barkhane i den konfliktramte Sahel-region. Her har europæiske styrker - herunder danske - været med til at bekæmpe terrorisme i området.

De danske soldater har blandt andet deltaget som en del af den særlige Task Force Takuba, der hører under Operation Barkhane.

I januar meddelte Mali imidlertid, at de danske soldater ikke var velkomne i landet. Ifølge Mali havde Danmark ikke fulgt de nødvendige protokoller.