05/02/2022 KL. 14:00

Uro i Mali og kup i Burkina Faso får Danmark til at ændre i udviklingshjælpen til de to lande

​Et militærkup i Burkina Faso og et utilregneligt styre i Mali. Den foruroligende udvikling i to af Danmarks nøglelande, når det kommer til bistandshjælp, får udviklingsministeren til at varsle ændringer.