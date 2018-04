Medie: Dansk familiefar skudt i Kenya tæt på Karen Blixens hjem

En dansk mand er blevet skudt i benet tæt på Karen Blixens hjem i byen Karen i Kenya. Det skriver det kenyanske medie Standard Media.

Skudepisoden fandt sted foran mandens kone og søn på deres vej fra hotellet, hvor de boede, da to bevæbnede mænd på motorcykel kørte hen til dem for at få penge.

Skyderiet skete, da mændene hev en taske – med pas og penge - fra familien. Herefter forsvandt mændene fra stedet.

Den danske mand ligger nu på et hospital i den kenyanske hovedstad, Nairobi.

Skyderiet er endnu ikke blevet bekræftet af Udenrigsministeriets Borgerservice.