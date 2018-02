Dronning Margrethe og Prins Henrik danser under fejringen af deres sølvbryllup. Foto: Claus Bjørn Larsen

Det er blevet til mange rejser rundt i hele det danske kongerige igennem årene. I 2010 besøgte regentparret færøerne endnu engang, hvor dronningen og prinsgemalen fik lejlighed til at nyde den storslåede natur, den særprægede kultur og den færøske gastronomi.

I 2011 bliver Prins Henrik årets europæer. Prisen bliver overrakt af formand for Europabevægelsen Erik Boel på Kongeskibet Dannebrog.

Med til jobbet som prinsgemal hører åbningen af Folketinget. Her i 2012 med Dronning Margrethe ved sin side. Foto: Lars Krabbe

Dronning Margrethe, Prinsgemalen og Kronprinseparret tager imod de diplomatiske korps til nytårskur på Christiansborg Slot. For at skåne det aldrende regentpar får de lov at sidde, mens kronprinseparret står. Foto: Stine Bidstrup