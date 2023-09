Den officielle fejring finder først sted søndag 1. oktober, når flyene overdrages fra Lockheed Martin.

Flyvestation Skrydstrup er base for de danske kampfly, og der er opført et særligt område til de nye fly - et såkaldt F-35-Campus.

Det nye byggeri er over 35.000 kvadratmeter stort og har kostet omkring 1,3 milliarder kroner.

- Vi er meget spændte på at komme i gang med at bruge bygningen. Det er en specialdesignet bygning, der er optimeret til det, vi skal bruge den til, i forhold til at få F-35-kapaciteten til at fungere, udtalte oberst ”IME”, chef for Fighter Wing Skrydstrup, 1. september i en pressemeddelelse.

Obersten udtalte sig under et dæknavn af sikkerhedsmæssige årsager.